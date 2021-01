Winkelstraten telden in 2020 47 procent minder passanten

Het was rustig in de winkelstraten in 2020. Met uitzonderingen zoals Black Friday weggelaten, was het erg stil. Uit metingen van Bureau RMC blijkt dat in 2020 47 procent minder passanten in de winkelstraten liepen. Een daling die nog nooit eerder gezien is, aldus het bureau in een persbericht.

Een trend die al jaren zichtbaar was, maar door de coronapandemie verder is aangeslingerd is die van het doordeweeks winkelen. Men kiest steeds vaker voor een doordeweekse dag dan een weekend dag. Zaterdag staat echter nog wel op nummer een als winkeldag, maar boet steeds meer in, aldus Bureau RMC.

Een opvallende constatering: 2 januari 2020, was de drukste winkeldag van het jaar. Dus niet Black Friday of een dag in het aansluitende weekend. Bureau RMC benadrukt wel dat vanwege de coronamaatregelen Black Friday ervaren werd als de drukste dag van het jaar. “De perceptie van drukte is in de anderhalvemeter samenleving volledig veranderd en een paar mensen dicht bij elkaar wordt nu ervaren als een gevaar. Overal zijn maatregelen getroffen om mensen uit elkaar te houden en om een veilige afstand te bewaren. Of consumenten straks weer schouder aan schouder door winkelstraten gaan lopen, is de grote vraag die velen bezig zal houden. Zal de nieuwe consument ook meer afstand wensen in winkelgebieden om zich veilig te voelen?” aldus RMC.

Kleine steden kwamen als ‘winnaar’ uit de bus, als het al zo genoemd kan worden. Daar hadden de winkelstraten maar te maken met een terugloop van 41,6 procent. In middelgrote steden liep dit al op naar 45,5 procent en in grote steden bereikte dit 53,4 procent. Bureau RMC schrijft dat de populariteit van de kleine steden komt door het veiligheidsgevoel wat daar groter is en het feit dat kerngebieden daar vaak ook een supermarkt bevatten.

Nog een opvallende constatering is het feit dat zelfs een pandemie niet verandert dat men het liefst rond een uur of drie in de winkelstraat loopt.

Bureau RMC blikt ook vooruit. “Wat dit jaar zal brengen voor de winkelstraten zal volledig afhangen wat er toegestaan wordt aan fysiek winkelen, met andere woorden wanneer alle winkels weer geopend mogen zijn,” aldus RMC. “Ondanks alle veranderingen zal er altijd behoefte blijven aan fysieke winkelstraten. De consument lijkt de macht te hebben met alle keuzes die ze heeft om producten te verkrijgen en die mogelijkheden nemen alleen maar toe. Een lockdown duwt de shopper weliswaar naar online winkelen, maar vergeet niet dat de fysieke winkeltrends gewoon doorgaan. De zondag is in Nederland een gewone winkeldag is geworden, de vermenging tussen food en non food blijft groeien en consumenten raken gewend aan kopen via verschillende kanalen bij dezelfde aanbieders.”