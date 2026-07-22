Winkelstraten zien bezoekersaantallen eerste helft 2026 verder dalen

Het aantal bezoekers in Nederlandse winkelstraten is in de eerste helft van 2026 met gemiddeld 2,1 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit sensormetingen van Bureau RMC.

Vooral grote en middelgrote steden zagen het aantal passanten teruglopen (min 2,2 procent); kleine steden wisten de daling te beperken tot 0,7 procent. Juni noteerde met een min van 6 procent de sterkste terugval, iets wat de analisten toeschrijven aan de extreme weersomstandigheden. Bij code rood mat RMC zelfs een daling van 13 procent in het aantal bezoekers.

Landelijk is alleen in april een lichte plus gemeten (1 procent). Bovendien scoren zuidelijke plaatsen als Weert, Veldhoven, Veghel en Deurne verrassend goed.

Waar niets is veranderd, is de drukte rondom feestdagen als Koningsdag en Pinksteren. Dan gaan vrienden en gezinnen de hort op en wordt er gewoon geshopt.

De bevindingen liggen in lijn met die van de Nationale Bezoekers Index (Resono en Argaleo), waarover FashionUnited eerder berichtte. Daaruit werd duidelijk dat er in winkelcentrumgebieden een flinke terugval te zien is van à 4,1 procent.