Witte zweetbanden razend populair na nieuwe look van Oranjespeler Memphis

Op zondag 16 juni speelt Nederland zijn eerste EK-wedstrijd tegen Polen. Tijdens de oefenwedstrijden verscheen de aanvaller van het Nederlands elftal Memphis Depay op het veld met een nieuwe look: een witte zweetband. En dat maakt de haaraccessoires razend populair, blijkt uit een rondgang bij winkels volgens Nu.nl.

Zo ziet Intersport een piek in de verkopen. “Dit weekend waren ze opeens uitverkocht”, vertelt een woordvoerder aan Nu.nl. De normale verkopen liggen tussen de honderd tot vijfhonderd per week. Dat aantal is nu vertienvoudigd. Vooral de witte en de oranje zweetbanden zijn populair.

Ook bij webwinkels als Feestwinkel.nl en Carnavalskleding.nl vliegt het haaraccessoire de deur uit. Bij Carnavalskleding.nl werd de maandverkoop (wat de zweetband betreft) gisteren binnen een dag behaald. “Mocht Memphis een volgend voetbaltoernooi weer met een nieuwe modegadget komen, dan ontvangen we van hem graag een belletje zodat we er rekening mee kunnen houden in onze voorraad”, vertelt mede-eigenaar Melle Schepers aan Nu.nl.