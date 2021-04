Yaya-eigenaar over de expansie naar China: ‘Covid gaf ons het inzicht aan risicospreiding te doen’

Yaya

De modewereld staat ondanks de wereldwijde pandemie niet stil. Nederlands merk Yaya opende recent een eerste Chinese winkel onder de naam Ja Amsterdam. FashionUnited spreekt schriftelijk met eigenaar Patrick Draijer.

De ondernemer vertelt dat Yaya drie jaar geleden een eigen buying-kantoor heeft geopend in Ningbo. “Hierdoor hebben we meer grip op onze eigen productie gekregen. Er komt regelmatig positieve response op ons handschrift, ook vanuit China.” De coronacrisis deed het bedrijf realiseren dat het meer risico wilde spreiden. “China was één van de eerste plekken waar het ‘normale’ leven weer door kon.” Ook wilde het bedrijf ervaren hoe de Chinese markt werkt en of Yaya daar iets tot stand kan brengen.

“Er diende zich een mogelijkheid om in een nieuw te ontwikkelen mall in Ningbo een ruimte te bemachtigen. Dat had nogal wat voeten in de aarde, want ze willen het liefst gerenommeerde merken in het assortiment opnemen.” Draijer noemt Gucci en Hermès.

Eigenaar Yaya over de expansie naar China onder nieuwe naam Ja Amsterdam

“Nu was het ook nog eens zo dat we niet onder de naam Yaya konden opereren daar, dus werd er voor de naam Ja Amsterdam gekozen. Er is daar natuurlijk heel veel aanbod van hoog tot laag, maar een stukje Europese <em>heritage</em> wordt over het algemeen geapprecieerd.” Voor het Chinese publiek zijn de pasvormen van het merk onder andere aangepast. “Uiteindelijk zullen we daar moeten bouwen aan ons merk. We zien een kans, realiseren ons dat het een lange weg zal zijn, maar we vinden het goed dat we deze route zijn ingeslagen. Nu: leren, leren en door.” Draijer geeft aan dat het merk een jaar de markt wil ervaren en vervolgens wil kijken of het merk door middel van partners verder uitgerold kan worden. De ondernemer noemt een sterke online aanwezigheid en gemeenschap bouwen middels de ‘key opinion leaders’ ook erg belangrijk.

Op het moment heeft Yaya 12 winkels in Nederland, 5 in België, 6 in Frankrijk, 2 in Polen en 1 in Luxemburg. Binnenkort worden nog winkels geopend in Utrecht en in het Franse Roanne en Brive. Daarnaast zoekt Yaya ook naar nieuwe mogelijke filialen in Duitsland en wordt de webshop compleet vernieuwd later in het seizoen. Draijer geeft aan dat het een hele uitdagende, intensieve en vermoeiende periode is geweest. “We hebben heel wat uitdagingen gekend, we schaken immers ook op meerdere borden. Gelukkig zijn we gevoelsmatig door de strakste trechter heen en zullen de versoepelingen hopelijk de nodige boost aan de handel geven om er alsnog een mooi seizoen van te maken.”