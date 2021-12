Ynk The Store in Den Bosch houdt op te bestaan

De winkel Ynk The Store in Den Bosch houdt er mee op. De eigenaren kondigen het nieuws aan op Instagram.

De winkel van oud-etaleurs Krista Willems en Nikita Pouw heeft op 31 december de laatste dag, zo is te lezen in het bericht. De website van de winkel is al niet meer live, zo blijkt. Tot en met de laatste dag kunnen liefhebbers met vijftig procent korting winkelen in de fysieke locatie in Den Bosch. Dit geldt voor dames- en herenkleding maar ook meubels en accessoires.

“Wij hebben een lastige beslissing genomen… maar gezien deze tijd een beslissing die voor ons wel de juiste is,” aldus de pagina.