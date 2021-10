Zalando experimenteert met virtuele achtergronden voor fotoshoots

Online retailer Zalando is een nieuw project gestart op het gebied van digitaal design. De komende tijd werkt het samen met Orendt Studios, een creatief bureau uit Hamburg. Het bureau heeft een manier ontwikkeld om afbeeldingen van landschappen zo levensecht weer te geven op een scherm dat deze het echte landschap kunnen vervangen als achtergrond voor fotoshoots. Dat meldt Zalando in een persbericht.

De technologie maakt het mogelijk om gebruik te maken van storytelling in de presentatie van het assortiment, ‘zonder voor onze shoots naar verschillende locaties te moeten reizen of uitgebreide sets te moeten bouwen’, aldus Matthias Haase, Managing Director bij Zalando Studios. “Voor de mode-industrie is deze technologie een nieuwe, kostenefficiënte en duurzamere manier om producten op een interessante manier weer te geven zonder te hoeven inleveren op het gebied van beeldkwaliteit.”

De technologie wordt al langer toegepast in de filmindustrie, maar werd nog niet eerder voor modefotografie gebruikt. Torsten Orendt, CEO en oprichter van Orendt Studios, is ‘trots dat we [deze technologie] op het niveau hebben gebracht waarop deze inzetbaar is voor de mode-industrie’, zo stelt hij in het persbericht.