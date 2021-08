Zalando gaat in Duitsland op tournee met tweedehands evenementen

Zircle, de online winkel voor tweedehandskleding van e-tailer Zalando, bestaat precies twee jaar. Sinds het begin van het aanbod zijn er op verschillende locaties pop-up stores voor tweedehands kleding. Nu neemt Zalando ze mee op tournee en biedt vanaf 4 september zijn Zircle pop-up shops aan in meer dan veertig Duitse steden.

Het pre-owned aanbod is geïntegreerd in Zalando's reguliere assortiment en er is een Zircle app ontwikkeld voor kopers en verkopers. Zircle-artikelen zijn afkomstig van Zalando-klanten in markten waar het bedrijf tweedehands mode inkoopt, momenteel in Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Nederland en Polen.

Elk artikel ondergaat een kwaliteitscontrole van twee stappen: in de eerste stap controleert Zalando de foto's die de klanten online uploaden, en in de tweede stap inspecteert de e-tailer de artikelen fysiek nadat zij zijn ontvangen.

50 miljoen stuks tegen 2023

"Zircle ondersteunt ons in ons doel om tegen 2023 de levensduur van 50 miljoen modeartikelen te verlengen. Met dit nieuwe aanbod kunnen onze klanten namelijk moeiteloos een nieuw leven geven aan nieuwe, gebruikte mode", zei Laura Coppen, hoofd Circularity bij Zalando, begin dit jaar over het doel van de online retailer.

De Zalando Zircle pop-up evenementen zijn gratis, maar geïnteresseerden moeten zich vooraf online registreren, aangezien spontane bezoeken gepaard kunnen gaan met wachttijden. Het aanbod omvat tweedehands dames- en herenmode tussen 2 en 12 euro in de maten XXS tot L. Er zal ook een fotogedeelte zijn met een fotobox.

De Zircle-tournee begint op zaterdag 4 september in Dresden, Darmstadt en Braunschweig en gaat verder op 10 september in Lübeck en op 11 september in Frankfurt am Main en Maagdenburg.

Op 17 september is de Zalando Zirkle pop-up in Essen, op 18 september in Stuttgart, op 24 september in Aken en op 25 september in Wuppertal, Bielefeld en Bremen. De e-tailgigant heeft nog geen details bekendgemaakt over andere steden en data.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.