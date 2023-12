Zalando gaat populaire producten op uitnodiging aanbieden

Zalando gaat vanaf vandaag ‘hyped’ producten exclusief aanbieden. Klanten kunnen via de Zalando-app een uitnodiging aanvragen om toegang te krijgen tot exclusieve producten. Dit zijn items met beperkte beschikbaarheid maar een hoge populariteit die snel uitverkopen.

Het werkt zo: klanten kunnen via de app een uitnodiging aanvragen voor een product. Wanneer zij uitgenodigd worden, krijgen ze een tijdslot toegewezen waarin zij de aankoop kunnen doen. Dit gebeurt in de visuele ‘Stories’ pagina van de Zalando app. Zalando-Plus klanten krijgen het beter: er wordt automatisch een deel van de voorraad toegewezen bij iedere productlancering.

Het doel van deze service? Tijdsdruk wegnemen bij klanten en merken die zijn aangesloten bij Zalando de kans geven om hun product in de schijnwerpers te zetten. Het nieuwe ‘invite only’ concept via de Stories van Zalando geeft merken de kans om hun populaire producten extra onder de aandacht te brengen. Fabio Baum, Zalando's General Manager Benelux & Nordics, zegt: "We werken nauw samen met onze merkpartners en streven ernaar om onze klanten constant een relevant en inspirerend assortiment te bieden.”

De service is beschikbaar in de meeste Zalando-markten, waaronder Nederland en België. Klanten kunnen vanaf vandaag een uitnodiging aanvragen en ontvangen op dinsdag 19 december een bevestiging. Het eerste product dat beschikbaar is op uitnodiging is de razend populaire Fenty x Puma Avanti sneaker. Zalando, van oorsprong een Duits bedrijf, is een e-commerce bestemming voor mode en lifestyle in Europa. De webshop voorziet meer dan 50 miljoen actieve klanten in 25 markten met kleding, schoenen, accessoires en cosmetica.