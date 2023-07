Zalando geeft maatadvies aan de hand van foto’s

Zalando lanceert een tool waarmee klanten maatadvies kunnen ontvangen op basis van hun eigen afmetingen. De tool maakt een inschatting van de juiste pasvorm aan de hand van twee foto’s, zo schrijft Zalando maandag in een persbericht.

Wanneer de lichaamsmaten van de consument door de tool zijn voorspeld, wordt de foto direct verwijderd, schrijft Zalando. Bovendien zouden klanten de ‘volledige controle’ hebben over hun voorkeuren voor het delen van gegevens.

De tool is op dit moment beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en kan gebruikt worden voor bovenkleding voor dames. Het is volgens Zalando een van de meest uitdagende categorieën voor klanten om de juiste maat te vinden. De tool zal in de toekomst ook uitbreiden naar meer categorieën en markten.