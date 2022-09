Zalando’s Connected Retail: een succesvolle Europese tour

Het Connected Retail Team van Zalando reisde deze zomer vier maanden lang door Europa in een aangepaste nieuwe Multivan van Volkswagen en legde persoonlijk contact met winkeleigenaren en merken over hoe zij hun fysieke ruimte kunnen uitbreiden naar Zalando's platform om groei mogelijk te maken en een nieuw publiek te bereiken.

Ze gingen met hun aangepaste nieuwe VW Multivan langs retail partners en modebeurzen, van Denemarken tot Spanje, met pitstops in 10 landen, waaronder Zwitserland, Polen, België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië. Het team reisde langs de Eiffeltoren in Parijs, nam een kijkje in de Galleria Vittorio Emanuele II, een van de oudste winkelgalerijen van Italië evenals een belangrijk oriëntatiepunt in Milaan en vierde de eerste Connected Retail verjaardag in Zwitserland met een feest in Zürich. De interactieve ervaring ontmoette potentiële partners, zoals op Premium, Modefabriek en Revolver. De tour bezocht zelfstandige, kleinschalige bedrijven, maar ook grote ketens met producten variërend van kleding en accessoires tot schoenen en luxe sieraden.

Het 40 leden tellende team was een 121 dagen onderweg en stak daarbij 9 grenzen over. Tussen 150 kopjes koffie en 8 shuffles voor elke roadtrip playlist presenteerden ze 560 minuten lang de Connected Retail ervaring aan partners en deelnemers op evenementen. Het team greep ook de kans om bijna 24 nieuwe en unieke lokale gerechten uit te proberen, ondanks het gekibbel over de temperatuur van de airconditioning in de auto. Het eindresultaat is talloze contacten, zowel met nieuwe als bestaande partners.

Bij de “ Connected Retail Tour ” ging het om die extra stap te zetten, winkeliers te overtuigen van het gemak en de voordelen van Zalando's Connected Retail digitale oplossing voor fysieke winkels en hoe deze tegelijkertijd de weg vrijmaakt voor succes in de toekomst. De nieuwe VW Multivan werd omgetoverd tot een meeslepende mobiele showroom, zodat huidige en potentiële partners aan de hand van een onderhoudend, geanimeerd en interactief concept met eigen ogen konden zien hoe het platform de kloof tussen de fysieke en de digitale wereld van de retail overbrugt.

Connected Retail Tour in cijfers

121 dagen onderweg

40 teamleden aan boord

560 minuten aan presentaties

150 koppen koffie

8 shuffles per playlist

20x gekibbel over de airco

24 lokale gerechten uitgeprobeerd

Vriendschap gesloten met 22 schapen

Talloze nieuwe contacten gelegd

Connected Retail Tour in Nederland

In juli kwam de Connected Retail Tour naar Amsterdam om contact te leggen met partners en potentiële retailers bij Modefabriek. Vanwege de pandemie was dit het eerste persoonlijke evenement voor het team in meer dan twee jaar. De Multivan was de perfecte conversatiestarter. Zij stond op een prominente plek op de modebeurs en het team gebruikte de meeslepende ervaring om vragen te beantwoorden en de voordelen van het Connected Retail-platform te laten zien.