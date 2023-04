Zalando test virtuele pashokjes met 3D-avatars

Zalando investeert meer aandacht in het vinden van een goede maat. De Duitse online moderetailer test virtuele paskamers met consumenten in alle markten via een speciale campagne-omgeving, dat maakt Zalando bekend in een persbericht.

Consumenten kunnen een 3D-avatar maken door hun lengte, gewicht en lichaamstype in te voeren. Voor een geselecteerd assortiment jeans, dat 22 items bevat, kunnen klanten zien hoe verschillende maten staan, met een ‘heatmap’ die aangeeft waar het kledingstuk strak of los zit.

Het doel van deze pilot is om te leren en te begrijpen hoe klanten omgaan met een nieuwe technologie, schrijft Zalando. “Zo kunnen we een probleemloze, schaalbare oplossing ontwikkelen voor de toekomst. Dankzij deze campagnes zien we al en toename van de klantbetrokkenheid en ongeveer de helft van de klanten probeert zelfs meer dan één maat op de avatar.”

Naast het testen van de virtuele paskamer werkt Zalando ook aan een functie die lichaamsmetingen mogelijk maakt, waarmee klanten gepersonaliseerd advies kunnen krijgen op basis van hun werkelijke maten. Naar verwachting wordt deze de komende maanden uitgerold.