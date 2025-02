Zalando wordt exclusieve retailpartner van Diane von Furstenberg in Europa

Zalando en Diane von Furstenberg sluiten een exclusieve samenwerking wat betreft de verkoop in Europa. De Duitse e-commercegigant wordt de exclusieve retailpartner van het designermerk in Europa, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Diane von Furstenberg wordt daarmee aangeboden op Zalando in alle 25 markten.

Het designermerk is naast Zalando nog steeds verkrijgbaar via de eigen website en de DVF-boutiques in Brussel. Diane von Furstenberg maakt sinds 2018 deel uit van het Zalando-portfolio. “Na meerdere jaren met DVF te hebben samengewerkt, ben ik verheugd dat Diane ons nu haar distributie volledig toevertrouwt als hun exclusieve retailpartner in Europa. Deze samenwerking is een echte mijlpaal op ons pad om een inspirerend en hoogstaand assortiment en een innovatieve winkelervaring op te bouwen voor de volgende generatie designerklanten”, aldus Lena-Sophie Roeper, vicevoorzitter van de designer-divisie van Zalando.

Diane von Furstenberg ziet Zalando als de ideale partner voor DVF in Europa. “Het past bij onze wereldwijde gerichte direct-to-consumer-strategie van exclusieve samenwerkingen met grote retailers over de hele wereld”, zo meldt ze in het persbericht.