Zara-klant betaalt vanaf nu retourzending online bestelling in Spanje

Modegigant Zara brengt vanaf nu kosten in rekening voor het retourneren van online aankopen voor consumenten in Spanje. Dat kondigt de modegigant aan op de Spaanse website. Het retourneren in de winkel blijft gratis.

Consumenten betalen 1,95 euro voor het retourneren van hun bestelling. De kosten worden afgetrokken van hun terugbetaling, zo is te lezen op de website. Zara de kosten voor retourzendingen in het leven, omdat de retouren voor hoge kosten zorgen voor het bedrijf. De verwerking van een retourzending kost zo’n 9 à 18 euro, exclusief verzendkosten.

De modegigant wil bovendien het aantal retouren verminderen en verklaart dat zij in haar overgangsfase naar een duurzamer systeem mogelijkheden zal bekijken om retourzendingen van online gekochte kledingstukken kan verminderen.

Online gekochte artikelen kunnen nog steeds gratis teruggebracht worden in de fysieke winkels.