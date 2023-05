Zeedijk 60 sluit na zes jaar zijn deuren

Zes jaar geleden startten Bonne Suits, Sumibu en The New Originals een gezamenlijke winkel om hun items te verkopen: Zeedijk 60. Vorige week maakten de modemerken bekend de deuren op 3 juni te sluiten ‘met een lach en een traan’, aldus de modemerken op Instagram.

“We kwamen samen, we feestten, we kleedden mensen aan, we gaven de stad een plek om zich thuis te voelen, voor ons, door ons”, schrijven de labels. “Dit hoofdstuk wordt afgesloten. Maar als er een deur sluit, gaat er een andere open.” Daarmee verwijzen zij naar de nieuwe The New Originals flagship store en de flagship store van Bonne Suits.

Ter ere van de ‘mooie jaren’ sluiten Bonne Suits, Sumibu en The New Originals het hoofdstuk af met een speciale sale, exclusief in de winkel aan de Zeedijk.

De Amsterdamse Zeedijk is de thuisbasis van diverse bekende modenamen, zoals streetwear-veteraan Patta en ook internationale merken als Stüssy en Black Comme des Garçons hebben er een plek gevonden.