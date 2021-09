Zeeman en Bristol winnaars van Beste Folder Award 2021

De winnaars van de Beste Folder Award 2021 zijn vandaag bekend gemaakt. Voor deze wedstrijd hebben consumenten ruim 100.000 beoordelingen gegeven over hun favoriete folders, zo staat in het persbericht. Zeeman en Bristol zijn de winnaars in de categorie ‘mode en kleding’. Buiten deze categorie zijn er nog zes andere.

De winnaar van de papieren folder in de mode-categorie is Zeeman. Bristol gaat er met de online folder award vandoor. De overall winnaar van de verkiezing is supermarktfolder Dirk.

Een toevoeging aan deze editie is dat papieren en online folders op verschillende aspecten beoordeeld zijn, zo is te lezen. De papieren folders worden dit keer bijvoorbeeld beoordeeld op aspecten als ‘lokaal’ en ‘overzichtelijk’. Bij online folders werd gekeken naar de snelheid van de folder en gemakkelijk de folder te gebruiken is. Daarnaast zijn er vragen bij beide folders over de leesbaarheid toegevoegd.