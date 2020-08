Zeeman lanceert eau de parfum voor 4,99 euro

Is het gebakken lucht of zit er meer achter? Textielketen Zeeman heeft een echte eau de parfum gelanceerd die te koop is voor 4,99 euro. Het uniseks parfum werd ‘Lucht’ gedoopt en komt in twee varianten. In alle winkels zijn testers beschikbaar, zodat iedereen kan uitproberen waar ‘Lucht’ naar ruikt.

Het is niet de eerste keer dat Zeeman met een experiment laat zien dat het wel mogelijk is om producten van goede kwaliteit te maken voor een lage prijs en dat sommige producten onnodig duur zijn. Zo maakte de retailketen eerder een trouwjurk van 29,99 euro en onderzochten ze waarom sommige sneakers zo duur zijn. Dit deden ze door vorig jaar een hele dure en een hele goedkope sneaker te ontwerpen en te kijken waarin dan het verschil zit.

Dit jaar vroeg Zeeman zich af waarom de meeste parfums zo duur zijn. Waar betaal je dan voor? Om daarachter te komen ontwikkelden ze ‘Lucht’ samen met bekende parfumeurs. De twee geuren bevatten 20 procent parfumolie, net als bij dure merken. Zeeman liet zoveel mogelijk tussenschakels weg om de prijs zo laag mogelijk te laten en koos ook niet voor dure marketing- en reclamecampagnes met internationale filmsterren, die voor een groot deel de prijs van parfums van bekende merken bepalen. Of het Zeeman gelukt is om een lekker parfum te maken voor een lage prijs kan iedereen vanaf zaterdag 29 augustus zelf uitvinden als de parfums te koop zijn in alle Zeeman winkels en de webshop.

Beeld: Zeeman