Zelfstandigen leveren veel uren in door pandemie

Het aantal voltijds werkende zelfstandigen is sinds de eerste lockdown vorig jaar ieder kwartaal van 2020 gedaald. Zo werkten er vorig jaar in het vierde kwartaal 895.000 zelfstandigen voltijds, dat zijn er 44.000 minder dan in 2019 in dezelfde periode, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Een op de drie zelfstandigen, die minder dan 20 uur per week werken, willen meer uren werken. Voor de coronacrisis was dit nog een op de vier, blijkt uit cijfers van het CBS.

Woordvoerder Van Mulligen laat aan het NOS weten dat dit komt doordat zelfstandigen minder opdrachten hebben in coronatijd. “Werknemers in loondienst hebben misschien ook wat minder werk, maar zelfstandigen merken dat direct en veel heviger”, aldus Van Mulligen aan NOS.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet de grootste toename van het aantal zelfstandige deeltijders die meer uren willen werken bij mensen met een creatief of taalkundig beroep. In het tweede tot en met het vierde kwartaal van 2020 waren dat gemiddeld 28.000 mensen. In 2019, dezelfde periode, waren dat er 19.000. Bij de groep zelfstandigen met een bedrijfseconomische en administratief, technisch, dienstverlenend of commercieel beroep kwamen er veel deeltijders bij die meer uren willen draaien.