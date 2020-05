Zes weken verder: Hoe de retail industrie is veranderd door de pandemie

Niemand had de tijd waarin de wereld nu zit kunnen voorzien. De pandemie zorgt ervoor dat traditionele systemen opeens alternatieven moeten vinden. De mode- en retail industrie is binnen zes weken tijd flink veranderd, zo blijkt uit onderzoek van data-analyse platform Edited. Maar hoe ziet de retail industrie er nu uit?

Nu het gros van de retaillocaties gesloten zijn of zijn geweest voor een langere periode, zijn digitale pop-ups meer in zwang. Zo lanceerde Dior een speciale digitale pop-up in de Verenigde Arabische Emiraten. In de mini-shop werden producten speciaal voor de Ramadan aangeboden. Net-a-Porter zocht zijn heil ergens anders, namelijk binnen Animal Crossing, een spel dat heel populair is geworden tijdens de corona-maatregelen. Net-a-Porter toonde de nieuwe collecties van Chinese ontwerpers zoals Shushu/Tong en Calvin Luo. Gamers konden een ‘skin’ kopen van de ontwerpers in de game om virtueel te gebruiken. Ook ontwerpers Sandy Liang, Marc Jacobs en zelf Valentino richtte een pop-up in binnen het populaire spel.

Zo veranderde de retail industrie sinds de uitbraak van de pandemie

Edited ziet ook een toename aan interesse in geavanceerde 3D-printers. Vanwege de problemen in de productieketen en toegang tot producten, bieden 3D-printers nu meer dan ooit een directe oplossing. “Het idee van een 3D-printer kopen en een item thuis maken kan aantrekkelijk zijn voor de post-corona maatschappij. Het bespaart geld, het is meer hygienisch, het voldoet meteen de vraag van een consument en het maakt het mogelijk om te personaliseren,” aldus Edited.

3D-technieken lijken überhaupt versneld aan populariteit te winnen. Edited stipt ook aan dat mode-onderwijs massaal digitaal gaat. Niet alleen wordt virtueel lesgegeven, ook 3D software tools worden meer en meer ingezet. Het gebrek aan toegang tot fysieke machines heeft naast de toename van digitale tools ook een ander effect: men moet meer met de hand maken.

Het is al meerdere keren de afgelopen weken aangehaald, maar e-commerce ziet een flinke versnelling. Retailers die nog niet online zaten, gingen online om de omzet omhoog te krikken. Ook diverse platformen voegden de mogelijkheid tot shoppen toe. Denk bijvoorbeeld aan Weibo, een van de grote Chinese social media apps, die een ‘shopping’ feature toevoegt. Instagram deed dit al begin 2019 en ziet nu een toename aan consumenten die op zoek zijn naar inspiratie en producten, aldus Edited. Asos versnelt de implementatie van de augmented reality-technologie. Asos gebruikt de techniek om items op diverse maten modellen te laten zien.

Deze veranderingen traden op nog geen anderhalve maand nadat diverse corona-maatregelen ingingen. Hoeveel de industrie nog verder zal gaan veranderen blijft de vraag.

Beeld: Pexels