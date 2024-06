Zieuwentse Schoenhandel Ten Bras sluit deuren na 85 jaar

Schoenhandel Ten Bras in Zieuwent stopt ermee. De schoenenwinkel, die al 85 jaar een begrip was in Zieuwent, vond geen opvolger, zo schrijft Achterhoek Nieuws.

Bennie ten Bras nam Schoenhandel Ten Bras over van zijn vader Ben ten Bras. Het bedrijf begon als schoenreparatiebedrijf en breidde later uit tot schoenwinkel. Ben breidde de zaak in 1969 uit met een brede sportcollectie. Nu komt er een einde aan de zaak wegens Bennie’s gezondheid en leeftijd. Het bedrijf vond geen opvolger en sluit dan ook zijn deuren.

Vanaf vandaag wordt een leegverkoop gehouden. Zo worden (sport)schoenen aangeboden voor de helft van de prijs. Tassen, sportkleding en sportartikelen, zoals ballen, rackets en scheenbeschermers, worden met een korting van 75 procent verkocht. De inboedel van de winkel staat ook in de etalage.