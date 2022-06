Zo bestellen inkopers SS23: Gio Hellings, eigenaar van Re-issue

Gio Hellings begon zijn winkel Re-issue in Tilburg in 2005 met sneakers: exclusieve modellen van Nike, Asics en Adidas. Kleding had hij ook, maar vooral voor erbij - een rijtje T-shirts, hier en daar een hoodie. Over de jaren verschoof de balans geleidelijk. Inmiddels is Re-issue bijna net zo bekend om het aanbod hedendaagse streetwear van merken als Daily Paper, Parra en Carhartt, als om de sneakercollectie.

Vanaf dit najaar wil Hellings er nog een schepje bovenop doen, zegt hij aan de telefoon, en iets meer opschuiven naar het hogere middensegment. Tijdens het komende inkoopseizoen kijkt hij naar nieuwe merken en selecteert hij strenger op kwaliteit. Als FashionUnited Hellings spreekt heeft hij de schoenen voor lente-zomer 2023 al ingekocht, maar wat kleding betreft zit hij nog middenin de actie.

Waar komt je inspiratie vandaan?

Ik kijk regelmatig op Instagram om een indruk te krijgen van wat er in de markt speelt. Verder luister ik naar jonge klanten, die zitten altijd bovenop de nieuwe merken. Soms komen er van die typetjes in de winkel waarvan ik zie, of denk te zien, dat ze goed op de hoogte zijn. Dan vraag ik ze er gewoon naar. Enkele jongens die voor me werken zijn trouwens ook jong, van hen hoor ik dan ook weer het een en ander.

Ik zie dus veel, ik hoor veel, maar uiteindelijk ga ik vooral af op mijn gevoel. Ik stem mijn aanbod ook niet precies af op mijn klanten, want dan wordt het al snel te commercieel. Ik ga liever uit van mijn persoonlijke smaak. Ik denk dat ik best een goed gevoel heb voor wat werkt en wat niet. Omdat ik zelf twee tot drie dagen per week in de winkel ben, weet ik ook wat er verkoopt, dat maakt het makkelijker.

Hoe ga je gewoonlijk te werk?

Van alle merken waar ik in wil kopen vraag ik de collectieboeken op. Die kijk ik thuis door, en dan maak ik een testorder. Met die order op zak ga ik naar de merken toe om de collecties in het echt te bekijken. Dan zie ik precies waar ik nog iets moet toevoegen, en wat afvalt. Orders maak ik daarna ook thuis, niet in de showroom. Meestal wijkt de daadwerkelijke order dan nog voor ongeveer twintig procent af van de testorder.

In hoeverre baseer je wat je inkoopt op de verkoopcijfers van eerdere seizoenen?

Niet echt, eigenlijk. Ik heb het een tijdje geprobeerd, omdat ik overal hoorde dat doorverkoopcijfers belangrijk zijn, maar ik kán dat gewoon niet (lacht). Budgetteren vind ik al moeilijk. Natuurlijk, ik maak wel een budget aan het begin van elk seizoen, maar het is in achttien jaar nog nooit voorgekomen dat ik precies op mijn budget uitkwam. Maar de ruimte die ik heb vind ik ook het leuke van mijn werk. Op het moment dat het allemaal om cijfertjes gaat vind ik het al snel niet zo boeiend meer.

Je gaat wat veranderen in het aanbod, waar richt je je op?

We gaan iets omhoog qua merkaanbod, en qua prijzen. Vanaf het najaar, en volgend voorjaar, ga ik werken met merken als Norse Projects, Ampère en Universal Works. Dat zijn merken die ik allemaal al lang ken, behalve Ampère dan, want dat is vrij nieuw. Het zijn merken in die ik zelf graag draag. Zoals ik zei: ik vind het belangrijk om dicht bij mezelf te blijven, maar mijn smaak verandert ook. Toen ik Re-issue begon was ik 25, nu ben ik 43. Het merkaanbod wordt ook iets volwassener.

Dat betekent in de praktijk dat ik meer op details let. In het verleden kocht ik veel T-shirts en hoodies in, dat doe ik nog steeds wel, maar ik vind zelf dat het nu wel een beetje lang heeft geduurd. Daarnaast heb ik zelf het gevoel dat de consument klaar is voor echt mooie dingen. Wat schoenen betreft kijk ik meer naar kwaliteit. Uiteindelijk willen we de hele collectie ‘optillen’, zeg maar.

Tegelijkertijd is er sprake van hoge inflatie, en worden producten al duurder. Wat merk je daarvan, en wat doe je er vervolgens mee?

Ik merk het wel, maar ik kan er niet veel aan doen, hoogstens mijn budgetten wat bijdraaien. Maar als ik naar een collectie ga kijken en de collectie is echt goed, dan laat ik niet twintig procent hangen omdat het allemaal duurder is geworden. De consument zal die prijzen uiteindelijk wel gaan betalen, mensen raken er toch enigszins aan gewend.

Ik maak me meer zorgen over de stijgende prijzen van energie en brandstof, dat gaan consumenten wel voelen, denk ik. Op dit moment merken wij daar nog niks van, het afgelopen seizoen was een van onze beste seizoenen ooit, maar met al die prijsstijgingen kan dat niet heel lang zo doorgaan.

Hoe kijk je naar het aankomende seizoen?

Ik verwacht nog wel echt een goed seizoen. Ik ben heel enthousiast over de merken die ik heb ingekocht, en ik denk dat we prima gaan verkopen. Schoenen werden de afgelopen twee jaar heel slecht geleverd, maar dat begint langzaam een beetje te normaliseren. Als dat doorzet, komt er nog extra omzet bovenop.