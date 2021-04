Zwaar half jaar voor Primark, maar recordomzetten bij winkelopeningen

Primark was een zware kluif voor eigenaar Associated British Goods gedurende het half jaar dat afliep op 27 februari. De omzet van de modeketen liep onder meer door winkelsluitingen met veertig procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020, van 3,7 miljard pond naar 2,2 miljard pond. De winst daalde met 90 procent naar 43 miljoen euro, zo blijkt uit de interimresultaten die Associated British Foods vandaag publiceert.

De problemen bij Primark zorgden bij ABF voor een grote uitstroom van liquide middelen. ABF eindigde het half jaar met 650 miljoen pond minder aan cash, grotendeels ten gevolge van de Primark-winkelsluitingen, zo is in het persbericht te lezen. De totale omzet van ABF daalde met 17 procent naar 6,3 miljard pond.

Tussen november en eind februari was het grootste deel van de Primark-winkels wereldwijd gesloten in verband met coronamaatregelen. In winkels die open waren, was in veel gevallen sprake van restricties, zoals nauwere openingstijden. In tegenstelling tot veel andere grote modeketens heeft Primark geen webshop die de omzetverliezen in de fysieke winkels kon opvangen.

In verschillende landen zijn de gesloten winkels inmiddels weer heropend. In de winkels in Groot-Brittannië en Wales werden in de eerste week na de heropening ‘recordomzetten’ gedraaid, zo meldt Primark. In sommige landen, waaronder Nederland, laat een volledige heropening nog even op zich wachten. Op basis van de nu bekende heropeningsdata verwacht Primark voor de tweede helft van het jaar een omzetverlies van 700 miljoen pond