Zwarte lijst: Winkelcentrum Hoog Catharijne zet stelende klanten op een lijst

De berichten over het groeiende aantal diefstallen waren al meerdere keren in de media te lezen. Utrechts winkelcentrum Hoog Catharijne heeft nu een vergunning gekregen om stelende klanten op een zwarte lijst te zetten en deze informatie tussen de ondernemers in het centrum te delen.

Via het registratiesysteem kunnen foto’s en gegevens van dieven onderling gedeeld worden. Het winkelcentrum heeft hiervoor een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens verkregen, zo schrijft NOS. Dankzij het systeem krijgen stelende klanten niet alleen een winkelverbod voor een jaar, maar worden omliggende winkels ook gewaarschuwd over de dief. Mocht er bij een andere winkel in het winkelcentrum door dezelfde persoon worden gestolen, dan krijgt deze persoon een verbod voor alle winkels voor een jaar.

Ondanks het systeem moet er bij diefstal wel altijd nog aangifte gedaan worden bij de politie. Bij het overtreden van het opgelegde winkelverbod, is er dan ook sprake van huisvredebreuk. Bij meerdere overtredingen kan de politie een dossier aanleggen wat uiteindelijk kan leiden tot een boete of zelfs een gevangenisstraf.

Als een winkeldief een jaar lang geen overtreding begaat, dan worden de gegevens uit het registratiesysteem gehaald.