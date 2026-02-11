Zweedse modeketen Lager 157 opent eerste winkel in Nederland

De Zweedse modeketen Lager 157 breidt zijn internationale voetafdruk uit naar de Nederlandse markt. De retailer opent eind maart 2026 zijn eerste fysieke vestiging in Den Haag, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De expansie naar Nederland is een integraal onderdeel van de langetermijnstrategie van het bedrijf om organisch te groeien binnen geselecteerde markten waar een sterke focus ligt op schaalbaarheid en herhaalgedrag bij consumenten.

Lager 157 CEO en oprichter, Stefan Palm, benadrukt dat Nederland een markt is die logisch aansluit bij het Scandinavische bedrijfsmodel. Palm ziet aanzienlijke culturele overeenkomsten tussen de Scandinavische en Nederlandse consument, wat de ambitie ondersteunt om binnen drie jaar een duurzame aanwezigheid in het land op te bouwen. Ook ziet het merk 'ruimte voor een consequent, betaalbaar basismode-aanbod', aldus het persbericht.

De groei van de in 1999 in Gällstad opgerichte onderneming wordt gedreven door volledige controle over de waardeketen en een efficiënt businessmodel. De keten positioneert zichzelf als een alternatief voor fast fashion door zich te concentreren op kwalitatieve, betaalbare basics met een lange levensduur. Na eerdere uitbreidingen naar Noorwegen, Finland, Denemarken en Duitsland, volgt de stap naar Nederland op een toenemende vraag via de eigen e-commerce kanalen van het merk.