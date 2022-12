Zwitsers horlogemerk IWC Schaffhausen introduceert nieuw winkelconcept

Luxe horlogemerk IWC Schaffhausen heeft een nieuwe winkel geopend in Rotterdam. De winkel is de eerste in Europa waar het nieuwe winkelconcept wordt getoond.

Het concept wordt omschreven als het ‘vernieuwde architectonische concept’. De winkel heeft een immersieve inrichting, aldus IWC Schaffhausen in het persbericht. De meest iconische productlijnen van het merk staan centraal in de inrichting, maar ook de technische expertise en materiaalkennis van het merk worden uitgelicht. Alle horlogedisplays in de winkel zijn uitgerust met touchscreens waardoor bezoekers toegang kunnen krijgen tot meer informatie over de producten.

“Met deze nieuwe boetiek wilden we het DNA van het IWC-merk omzetten in een architecturale vorm. De strakke lijnen, de krachtige contrasten en de technische texturen staan in perfecte balans met zones die uitnodigen tot een gezellig gesprek. Met veel enthousiasme heeft IWC Schaffhausen deze nieuwe boetiek geopend, die een unieke winkel- en digitale ervaring biedt, waarbij bezoekers onze producten kunnen ontdekken en zich kunnen laten inspireren door onze verhalen,” aldus Christian Knoop, creatief directeur van IWC Schaffhausen, in het persbericht.

De nieuwe boetiek in Rotterdam. Beeld via IWC Schaffhausen

