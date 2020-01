David Laport TEDxAmsterdamWomen talk

Modeontwerper David Laport vertelt in een Ted talk over zijn kijk op mode en duurzaamheid, en hoe hij zijn best doet zo duurzaam mogelijk te werken. "Niet alles wat ik doe is duurzaam, maar elke kleine stap is er een," aldus de Amsterdamse couturier. Op het podium toont hij drie creaties van zijn hand en de concepten erachter.

De presentatie in het Engels. Kijktip: vanaf 4.50 minuten toont hij nog meer van zijn werk, live aan het publiek. Modellen verzamelen zich op het podium.

David Laport, geboren in 1986 in Goies, studeerde in 2012 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij lanceerde zijn gelijknamige label in 2014. Laport wint in juli 2016 de Europese Woolmark prize en ontwerpt in 2017 een limited edition outfit voor Hudson’s Bay. Ook werkte hij samen met FOAM en het aquarium van Artis. In september 2018 geeft hij een show op de openingsavond van de eerste Amsterdam Fashion Week van Danie Bles.