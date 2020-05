V&A lanceert virtuele tour door zijn ‘Kimono: Kyoto to Catwalk’-expositie

Het V&A-museum neemt kijkers in een serie van vijf half uur-durende YouTube-video’s mee op een persoonlijke tour achter de schermen van zijn expositie ‘Kimono: Kyoto to Catwalk’, welke momenteel is gesloten voor het publiek vanwege de coronacrisis.

Curator Anna Jackson leidt kijkers rond door de verschillende ruimten en geeft persoonlijke inzichten in het creëren van de expositie, de hoogtepunten en de geschiedenis van het iconische kledingstuk.

De tentoonstelling is de eerste in Europa die is gewijd aan de kimono, met zeldzame zeventiende- en achttiende-eeuwse kimono-creaties ontworpen door onder andere John Galliano voor Dior. De expositie bestaat uit ruim 300 werken, met naast het kledingstuk ook schilderijen, prints, films en accessoires om het verhaal van de stijl, aantrekkingskracht en invloed van de kimono te tonen. De helft van de collectie is afkomstig uit het V&A, de andere helft is uitgeleend door musea en uit privécollecties.

“Nu ik de tentoonstelling heb moeten sluiten, ben ik blij dat we de kimono-ervaring kunnen delen met kijkers wereldwijd. Velen van jullie zitten thuis in een gesloten ruimte, dus ik hoop dat je de kans krijgt om te ontsnappen middels deze reis door de verfijnde cultuur van het zeventiende-eeuwse Japan,” aldus Jackson in een verklaring.

De eerste video laat de kimono zien als mode-item: hoe deze is gemaakt qua patroon, kleur en technieken zoals verven en borduren.

De tweede video is gewijd aan de Edo-periode, aan hoe welvaart en smaak van kooplieden tot veranderingen in patronen leidden, maar ook aan de huwelijkskimono, mannenkimono en de relatie tussen courtisanes en de kimono.

De derde video vertoont de Nederlandse handel met Japan, de introductie van buitenlandse stoffen in Japan en de impact van de eerste kimono in Europa.

De vierde video focust op de kimono en Westerse mode in het begin van de twintigste eeuw, de nieuwe kimono-ontworpen in Japan en de impact van chemische kleurstoffen, evenals nieuwe warenhuizen die de kimono verkopen.

De laatste video vertelt over kimono-mode vandaag de dag, de codificatie van de kimono, de herleving van het kledingstuk, en over hoe de kimono internationale ontwerpers heeft beïnvloed.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.

Beeld: Courtesy of V&A-museum