Video: Atlein door de ogen van Loic Prigent

Atlein is het merk van Antonin Tron en zijn hele familie. Antonin Tron was in 2017 nog genomineerd voor de LVMH Prize 2017 en won in 2018 de Andam Award . Een unieke visie op mode, een vurig verlangen om dingen te doen op hun eigen manier, in hun eigen tempo, en naar hun eigen smaak. Hier is, tijdens de show in februari 2020 en voor de coronamaatregelen in Frankrijk, het portret van een merk dat de nieuwe, meer ethische contouren van onafhankelijke mode tekent.

Beeld en video: Loic Prigent via YouTube