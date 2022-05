Video: Balenciaga onthult samenwerking met Adidas op de beurs van New York

Balenciaga toont zijn voorjaarscollectie voor 2023 op de beurs van New York tussen de flikkerende schermen waarop beurskoersen te zien zijn. Het modehuis is ook een samenwerking aangegaan met sportgigant Adidas. Tijdens de show van Balenciaga gaat ‘logomania’ samen met kritiek op het consumentisme en wordt een rebelse esthetiek afgewisseld met zakelijke looks. Lees hier het verslag van de show en bekijk hieronder de hele collectie.

