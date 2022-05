Balenciaga onthult samenwerking met Adidas op de beurs van New York

Balenciaga toonde zondag zijn voorjaarscollectie voor 2023 op de beurs van New York tussen de flikkerende schermen waarop beurskoersen te zien waren. Het modehuis is ook een samenwerking aangegaan met sportgigant Adidas. Het sportmerk staat momenteel hoog op de lijst van luxe-samenwerkingen. Tijdens de show van Balenciaga worden ‘logomania’ en sportkleding gemixt met zakelijke looks met een snufje latex - precies in de stijl van ontwerper Demna (Gvasalia).

Aandelenkoersen flikkeren over de schermen, het publiek zit ertussen en de gesprekken komen op gang. Er heerst een drukte zoals dat op een normale beursdag het geval zou zijn, maar nu zijn de monitoren de enige lichtbron. Een klokslag, het signaal voor het begin van de handelsdag, onderbreekt de drukte en markeert het begin van de show.

Een duister geheim

Sombere technomuziek schalt uit de luidsprekers en het eerste model loopt met krachtige tred door de rijen mensen. Een zwart latex masker schittert in de schijnwerpers en steekt af tegen de zwarte look. Deze bestaat uit een enkellange jas met uitlopende schouders met een donkere zonnebril, een grote sjaal en stijve latex handschoenen.

Het latex masker is in de hele collectie terug te zien. Deze anonimiteit heeft al eerder deel uitgemaakt van de looks van Balenciaga, zoals de SS22 collectie en de samenwerking met Yeezy Gap. Voorheen waren de maskers van een sobere katoenen stof. Met de latex versie, die zowel de ogen als de mond vrijlaat en wordt aangevuld met vlechten - die aan zwepen doen denken - wordt een sadomasochistische esthetiek gecreëerd.

Deze rebelse esthetiek wordt afgewisseld met pakken en jurken in een meer klassieke stijl. Samen brengen ze een duister en mysterieus gevoel over - zoals bij de zakenman, die overdag op de beurs werkt en 's avonds zijn fantasieën uitleeft.

Naast de zakelijke outfits, met modellen die aktetassen en koffiekopjes vasthouden, zijn er ook wat meer feestelijke looks en er zijn zelfs een paar kleuraccenten te zien. Hier ontbreekt de gezichtsbedekking ook niet en wordt hij soms geïntegreerd in een nauwsluitende glitterjurk. Kleurrijke accenten in de anders zo sombere collecties komen tot uiting in donkerblauwe en groene jassen, maar ook witte blouses en een zomerse jurk met stippen.

Video: Balenciaga via YouTube

Adidas x Balenciaga: logomania met kritiek op het consumentisme

Het wordt nog bonter in het tweede deel van de collectie, waarin de samenwerking met Adidas wordt gepresenteerd. De Balenciaga-ontwerper put uit de archieven van het sportkledingmerk en vindt zijn inspiratie in de late jaren ’90 en 2000. Het Adidas-logo en de iconische drie strepen zijn goed zichtbaar en worden gecombineerd met het Balenciaga-logo. Er komen extra grote trainingspakken voorbij, net als voetbalshirts, wijde jassen, schoenen en een reeks accessoires: sokken, oorbellen en tassen - allemaal bedolven onder de logo’s.

De logo's van Disney, Twitter en Coca Cola lopen over de vele schermen waarop aandelenkoersen te zien zijn; samen met de logo's van de collectie is er een zintuiglijke overbelasting van merken. Dit is niet zonder reden. De collectie heeft een satirisch tintje en richt zich tegen de logomania van de laatste jaren. De mode-ontwerper Gvasalia staat bekend om zijn baanbrekende concepten, met kritiek op de consumptiemaatschappij en de luxe-industrie. Onlangs introduceerde Balenciaga een controversiële nieuwe sneaker met een versleten look die wordt verkocht voor 1450 euro.

Trendy samenwerking of uitnodiging tot kritiek?

De samenwerking met Adidas brengt ook kritiek en ongenoegen met zich mee. Onder de Instagram-post van Adidas Originals waarin de samenwerking werd aangekondigd, stapelden de negatieve commentaren zich op, zoals: "echte onzin", "Nu al verveeld. Luie ontwerpen" of het linken naar het Instagram-account van Gucci als kritiek op de herhaalde samenwerking met een groot modehuis. Het Italiaanse modehuis, dat net als Balenciaga tot de luxegoederengroep Kering behoort, heeft in februari al een samenwerking met Adidas gepresenteerd. In Balenciaga's post over de collectie waren de commentaren echter eerder positief.

Modejournalist Philippe Pourhashemi wijdde zijn eigen kritische post aan de collectie op zijn Instagram-profiel "fashionist76" en bestempelde de ontwerpen als: "zonder betekenis of diepgang". Hij kan zich geen slechter ontwerp voorstellen dan een baggy trainingspak en vindt het gebruik van latex materialen "belachelijk" vergeleken met collecties van ontwerpers als Walter van Beirendonck en Jean Paul Gaultier - die bekend staan om deze stijl.

Of deze kritiek van deskundigen en consumenten terecht is, is een kwestie van mening. Wat duidelijk is, is dat Gvasalia er opnieuw in geslaagd is om zijn collectie tot gespreksonderwerp nummer één te maken.

De samenwerking met Adidas kan nu al in de online shop vooruitbesteld worden. Wat de prijs betreft, begint de collectie met sokken bij 210 US dollar (ongeveer 197 euro). Het duurste item is een leren jack met capuchon voor 5500 US dollar (ongeveer 5155 euro). Pre-order is mogelijk tot 29 mei.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.