Kijken: De Adidas x Gucci collectie is het hoogtepunt van logomania

De Adidas x Gucci collectie is verder onthuld. Eerder werd al een tipje van de sluier gelicht tijdens de Gucci modeshow tijdens Milan Fashion Week dit jaar, maar nu kan men echt een goede blik werpen op de collectie.

De samenwerking is het hoogtepunt van logomania met zowel de logo’s als de iconische strepen die zowel Adidas als Gucci hebben verwerkt in de items. Zo zijn de logo’s van Gucci en Adidas samengevoegd en zijn er items zoals een bomberjack dat op de ene arm de drie witte strepen van Adidas heeft en op de andere arm de groen en rode strepen waar Gucci bekend om staat.

Alle items in de collectie zijn geïnspireerd door sportkledingstukken. Ook is er een significante retro sfeer te proeven in de Adidas x Gucci collectie.

De collectie wordt op 7 juni gelanceerd in geselecteerde Gucci winkels, speciale pop-ups, op de Hucci website en in de Adidas app. Prijzen voor de items zijn nog niet onthuld.

Adidas x Gucci, beeld via Gucci

