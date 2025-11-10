Video: Belt Fashion - Nederlandse producent in leren riemen en accessoires

Belt Fashion houdt vast aan iets bijzonders: leren riemen en accessoires die nog in Nederland worden gemaakt. Vanuit een moderne fabriek van 2.000 m² in de regio Eindhoven produceert het bedrijf wekelijks meer dan 50.000 leren riemen, mode- en woonaccessoires.

Belt Fashion is onderdeel van de HVEG Accessories Group en fungeert als echte one-stop-shop: fabriek, ontwerpstudio en showroom onder één dak.