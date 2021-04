Video: Breastflower geeft vrouw na borstamputatie weer kracht

Breastflower schudt de postoperatieve lingeriewereld tot zijn kern, met een innovatief product dat is afgestemd op vrouwen met een borstamputatie. Door een luxueus en sensueel borstjuweel aan te bieden als lingerie.

Verbetering van hun innerlijke kracht, vrijheid en vrouwelijkheid na borstkanker. Als een baanbrekend ontwerp in postoperatieve en sexy lingerie, waardoor het product echt uniek is in de wereld, vormt Breastflower een aanvulling op het figuur en camoufleert het borstamputatielitteken met luxe sieraden.

Beeld en video: Breastflower.Myfemalefreedom via YouTube