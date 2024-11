Video: Chanel-CEO Leena Nair over compassievol leiderschap [Engels]

Leena Nair, CEO van Chanel, deelt haar visie op leiderschap waarin menselijke waarden centraal staan. In een lezing op Stanford Graduate School of Business (een particuliere onderzoeksuniversiteit in Stanford, Californië) legt ze uit hoe compassie betere prestaties en een gezonde bedrijfscultuur stimuleert. Nair onderstreept dat empathie essentieel is voor leiders om effectief te navigeren in de complexe bedrijfswereld. “Leiders nemen vaak moeilijke beslissingen, en mededogen is daarbij onmisbaar voor echte impact,” zegt ze.

Nair benadrukt dat compassievol leiderschap verder gaat dan vriendelijk zijn; het draait om respect voor de mens achter de werknemer. Ze vindt het belangrijk om iedere stem te horen en verschillende perspectieven te waarderen. Deze aanpak maakt de werkplek veiliger en verhoogt betrokkenheid en creativiteit. “Wanneer je naar iedere stem luistert, voelen medewerkers dat hun bijdrage telt, wat de bedrijfsresultaten versterkt,” zegt Nair.

Eigendom: Stanford Graduate School of Business