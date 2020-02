Video: Christine Boland - Hoe krijg je grip op trends?

"Ik werk als trendanalist en ik hou mij bezig wat nu eigenlijk de mens drijft. Want als je dat weet, dan kun je een antwoord formuleren. En dat antwoord is de trend," vertelt Christine Boland in haar presentatie op Ondernemers College (in 2016). "Want een trend is eigenlijk een antwoord op een vraag, in reactie die ontstaat op omgevingsfactoren."

De 15 minuten durende video is in het Nederlands. Een interessante terugblik.

