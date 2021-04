Video: Clean Clothes Campaign pleit voor verandering in de kledingindustrie

Beeld: Clean Clothes Campaign, YouTube

Decennialang hebben kledingbedrijven loze beloften gedaan om arbeidsomstandigheden te creëren voor de arbeiders die hun kleding maken. Maar in 2013 stierven er meer dan 1100 arbeiders bij de instorting van de frabriek in Rana Plaza en schendingen van arbeidsrechten gaan door heel de toeleveringsketen. De enige manier om echte verandering te bewerkstelligen is door middel van bindende overeenkomsten en voorschriften, zoals blijkt uit het succesvolle werk van het akkoord over brand- en gebouwveiligheid na de ineenstorting.

Bron: Clean Clothes Campaign via YouTube