Video: De officiële trailer van ‘Brandy Hellville & The Cult of Fast Fashion’ [Engels]

Bekijk hier de officiële trailer van de HBO-documentaire ‘Brandy Hellville & the Cult of Fast Fashion’. De documentaire onthult de problematische cultuur van het tienermerk. Er wordt ook aandacht gegeven aan de wereldwijde gevolgen van de in massa geproduceerde kleding van het bedrijf.

Brandy Melville werd begin jaren 80 opgericht door Silvio Marsan en zijn zoon Stephan, die het concept formuleerden op basis van een 'All-American' fictief meisje. Het merk staat al jaren in het middelpunt staat van beschuldigingen van racisme en discriminatie. De documentaire bevat interviews van voormalige en huidige werknemers als leidinggevenden van Brandy Melville. Het bedrijf heeft nu bijna 40 winkels in de VS, drie locaties in Canada en winkels in onder andere Amsterdam, Londen, Parijs en Duitsland.

De documentaire ‘Brandy Hellville & The Cult of Fast Fashion’ gaat 9 april in première op HBO. Bekijk hieronder alvast de officiële trailer.

Bron: HBO