Video: De stijlvolle FW24 show van Belgisch ontwerper Dries van Noten

Bekijk hier de herfst/winter 2024 show van Dries van Noten. De ontwerper heeft een reeks eigentijdse mode laten zien tijdens Paris Fashion Week. De collectie bestaat uit maar liefst 68 ready-to-wear looks. Een greep van de meest opmerkelijke items: enorme mantels, wijde broeken in mierzoete kleuren, accessoires van namaak bont en lange jurken in kunstzinnige patronen.

Dries van Noten is in 1986 opgericht. De gelijknamige ontwerper staat bekend als een van de pioniers van de Belgische mode. Hij behoort tot 'De Antwerpse Zes', een invloedrijke groep studenten de in de jaren 80 afstudeerde aan de modeacademie in Antwerpen en de modewereld versteld deed staan. Sinds 2018 is Dries van Noten grotendeels in handen van de Spaanse Puig groep. De ontwerper zelf heeft een minderheid van de aandelen.

Dries van Noten is een meester in maatwerk. De items, zelfs ze hele grote, vallen stijlvol om het lichaam van de vrouwelijke modellen. Bekijk de video hieronder.

Eigendom: Dries van Noten