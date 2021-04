Het is de perfecte match - de beroemde prints van Diane von Furstenberg op een breed scala aan prachtige interieurdetails: geurkaarsen, kleurrijke kussens, zachte dekens, stijlvolle gelakte dozen, vazen ​​en meer. Bekend om haar creatieve benadering van kleur en patroon, is de Belgische ontwerpster al vijf decennia een krachtige speler in de mode - en deze samenwerking is daarop geen uitzondering.