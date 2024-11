Video: Documentaire onthult Chinese rol in ‘Made in Italy’-mode [Engels]

De prijswinnende documentaire Made in Italy by the Chinese belicht een nieuw en minder bekend aspect van het mode-imago "Made in Italy." Geregisseerd door DJ Clark en geproduceerd door journalist Mingjie Wang, onderzoekt de film de rol van Chinese immigranten, met name uit Wenzhou, die in Toscane een cruciale schakel vormen in de Italiaanse mode-industrie. Dit beeld van Italiaans vakmanschap en traditie blijkt veranderd: een groot deel van de productie wordt nu uitgevoerd door de Chinese gemeenschap in steden als Prato en Florence.

In de jaren negentig kampte Prato met een tekort aan arbeidskrachten en moeite om het tempo van de mode-industrie bij te benen. Chinese migranten vulden deze leemte op en vestigden er productiebedrijven die de stad omvormden tot een Europees centrum voor Chinese immigratie. De documentaire laat zien hoe deze Chinese gemeenschap niet langer uitsluitend als arbeiders in Italiaanse fabrieken werkt, maar nu ook een sleutelrol speelt als ondernemers in de modeproductie, en daarmee het "Made in Italy"-label mede vormgeeft.

De film toont verder hoe de tweede generatie Chinese ondernemers inmiddels een gevarieerd personeelsbestand heeft opgebouwd, waarin ook Italiaanse arbeiders actief zijn. Dit geeft "Made in Italy" een nieuwe lading als multicultureel label, waarin traditionele beelden van Italiaans vakmanschap plaatsmaken voor een realiteit waarin Chinese bedrijven zowel in fast fashion als in luxe producties domineren.

Bekijk hieronder de documentaire.

