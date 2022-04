Video: Een kijkje achter de schermen bij de schoen die de modewereld op zijn kop heeft gezet

Het Design Museum in Den Bosch zet dit jaar een speciale tentoonstelling op over sneakers. De tentoonstelling ‘Sneakers Unboxed’ is te zien van 3 mei tot en met 2 oktober. ´Sneakers Unboxed´ is een samenwerking tussen het Design Museum Den Bosch en het Design Museum in Londen. Het Design Museum Den Bosch past de tentoonstelling volledig aan voor het Nederlandse publiek. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de culturele geschiedenis van de sneaker en unieke ontwerpen van Nederlandse bodem. Bekijk hieronder alvast de ´Sneakers Unboxed´ tentoonstelling in Londen.

Eigendom: BBC