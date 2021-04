Video: het nieuwe uniform van de Nederlandse Douane ontworpen door Mart Visser

Beeld: Douane NL

Nederlandse modeontwerper, Mart Visser, ontwerpt het nieuwe uniform voor de Douane. Na 17 jaar neemt de Douane een nieuw uniform in gebruik dat de zichtbaarheid en herkenbaarheid van medewerkers langs de grens en op andere toezichtterreinen versterkt. De opmerkelijkste verandering van het uniform: de kleur groen is ingeruild voor blauw. Blauw is namelijk de kleur voor betrouwbaarheid en gezag. Ook in vroegere tijden werd deze kleur door de Douane gedragen. “Dit blauwe uniform versterkt onze uitstraling, zichtbaarheid en herkenbaarheid. Het is bovendien functioneel, comfortabel en weerspiegelt de moderne organisatie die de Douane is”, aldus Nanette van Schelven.

Bron: Douane NL via YouTube