Video: Inzichten in het kostuumontwerp van Bridgerton seizoen 4

Het langverwachte vierde seizoen van Netflix' Bridgerton is een visueel feest. De creatieve breinen achter de iconische esthetiek bieden een diepgaand inzicht in hun proces. Kostuumontwerpers Dougie Hawkes, George Sayer en John Glaser, samen met haar- en make-upontwerper Nic Collins, delen de inspiratie en de nauwgezette details achter elke verbluffende nieuwe look.

De basis van dit seizoen is de gevestigde, weelderige stijl uit het Regency-tijdperk, met een grensverleggende aanpak door gedurfde kleurenpaletten, complex borduurwerk en luxueuze stoffen. Deze keuzes weerspiegelen de emotionele ontwikkeling van de hoofdpersonages. Hawkes, Sayer en Glaser bespreken hoe zij verder gaan dan alleen historische nauwkeurigheid en mode inzetten als een cruciaal instrument voor storytelling. Voor de transformatie van een belangrijk personage, bijvoorbeeld, is er een bewuste verschuiving van zachtere, meer gedempte pasteltinten naar krachtige, verzadigde juweeltonen—een stilistische verklaring van herwonnen zelfvertrouwen en status.