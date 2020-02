Video: officiële trailer van de documentaire Martin Margiela: In His Own Words

Bekijk de officiële trailer van de modedocumentaire Martin Margiela: In His Own Words . De documentaire zoomt in op de eerste creatieve uitingen van Margiela. De moeder van Margiela heeft alle tekeningen en schetsen van haar zoon bewaard. Ook de barbiepoppen uit zijn jeugd, waarvoor hij een kopie van een Yves Saint Laurent Blazer maakte, bewaarde ze.

De Belgische ontwerper vertelt zelf over de periode bij zijn gelijknamige label, van 1989 tot en met 2009, voordat hij voor altijd mode achter zich liet. In de documentaire zien we alleen zijn handen. Zelfs de stem van Margiela is licht vervormd, zo vertelt regisseur Reiner Holzemer tijdens de premiere in New York , naar de wens van de ontwerper om zo anoniem mogelijk te blijven.

Margiela gaat in op fysieke effect die de rol van mode ontwerper op hem had.

De 2-minuten durende trailer is in het Engels.

