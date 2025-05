Video: Ontmoet PR-expert Lucien Pagès, de stille kracht achter het mode-imago van topmerken [Engels]

In de eerste aflevering van Haut Talent, een serie over de smaakmakers achter de schermen van de modewereld, staat Lucien Pagès centraal. Sinds 2006 bouwt hij aan zijn PR-bureau Lucien Pagès Communication. Pagès werkt met een indrukwekkende lijst van modehuizen, ontwerpers en culturele instellingen, waaronder: Jacquemus, Duran Lantink en Musée des Arts Décoratifs (Parijs).

Pagès staat bekend om zijn scherpe gevoel voor strategie. In maart organiseerde hij bijvoorbeeld in één week zo’n twintig modeshows én prestigieuze events zoals het Grand Dîner du Louvre. Zijn bureau is een geoliede machine die de toon zet in hoe mode naar buiten wordt gebracht — niet via slogans, maar via zorgvuldig opgebouwde verhalen die blijven hangen.

Indrukwekkend aan Pagès is dat hij zonder eerdere ervaring in de pr is uitgegroeid tot een van de invloedrijkste personen in de mode. Zijn bureau is vooral bekend in Parijs en New York, maar vorige maand kondigde hij een uitbreiding aan naar het Verenigd Koninkrijk met de nieuwe joint venture Lucien Pagès & Airpr, een samenwerking met het Londense bureau Airpr. In het onderstaande video van Haut Talent leren we hem beter kennen.

Bron: Madame Figaro