Video over Fibersort, een post-consumer textielsorteermachine die de industrie opruimt

Bekijk het Fibersort Webinar ‘The technology to close the loop on textiles is here- now it's time for action’ online.

Tip: Start de video vanaf 5:45 minuten. Hans Bon van Wieland Textiles, ‘al dertig jaar een van de grootste sorteerbedrijven in Nederland’ vertelt over zijn zoektocht naar een oplossing voor de niet-draagbare kledingstukken. Het resultaat is Fibersort . De Fibersort-machine, een technologie op basis van Near Infrared (NIR), kan zo’n negenhonderd kilogram aan post-consumer textiel per uur sorteren en dit indelen in 45 verschillende categorieën op basis van materiaal en kleur. De Fibersort is nu operationeel.

In de video ook meer over de technologie en innovatie.