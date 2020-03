Dit is Fibersort, een post-consumer textielsorteermachine die de industrie opruimt

In Wormerveer, net buiten Amsterdam, staat een baanbrekende machine die met het automatisch sorteren van grote hoeveelheden post-consumer kledingstukken een revolutie op het gebied van textielrecycling teweeg kan brengen.

De Fibersort-machine, een technologie op basis van Near Infrared (NIR), kan zo’n negenhonderd kilogram aan post-consumer textiel per uur sorteren en dit indelen in 45 verschillende categorieën op basis van vezelsamenstelling en kleur. Materiaal afkomstig uit de Fibersort zijn goedgekeurd door projectpartners en zijn nu klaar voor de markt.

De technologie is al enkele jaren in de maak, en maakt deel uit van een breder Fibersort-project dat wordt gefinancierd door Interreg NWE en dat bestaat uit een consortium van bedrijven zoals de in Nederland gevestigde organisatie Circle Economy, Valvan Baling Systems, ReShare, Procotex, Worn Again Technologies en Smart Fibersorting.

Het project heeft al doel om het probleem van overmatig afval in de mode- en textielindustrie aan te pakken. Alleen al in Noordwest-Europa wordt volgens Interreg NWE jaarlijks zo’n 4.700 kiloton aan post-consumer textielafval geproduceerd. Slechts 30 procent daarvan wordt ingezameld - de rest wordt bij het huishoudelijk afval gegooid.

De mode- en textielindustrie erkent steeds vaker de mogelijkheden om het gebruik van gerecycled textiel op te schalen, aangezien de notoir vervuilende sector probeert om schoner te worden en te voldoen aan de groeiende consumentenvraag naar duurzamere producten en diensten.

“Er zijn duidelijke kansen om op een succesvolle manier geautomatiseerde sorteertechnologieën en gerecycled post-consumer textiel te integreren in de gehele waardeketen. De afgelopen jaren is innovatie in deze hele sector gestimuleerd,” aldus Circle Economy. “Echter, de implementatie van deze technologieën op de lange termijn blijft kampen met uitdagingen wat betreft financiële en technische haalbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden. Verzamelaars, sorteerders, recyclers, fabrikanten, merken en beleidsmakers hebben zowel mogelijkheden als verantwoordelijkheden om deze uitdagingen aan te gaan.”

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.