Video: ‘The making of’: De innovatieve gebreide bh van Soft Revolt

Maandag lanceerden Anet van Haaster en Elles Roeleveld hun eigen lingeriemerk Soft Revolt op CrowdAboutNow. In het kort: Soft Revolt biedt een vrouwelijke, subtiele bh voor vrouwen met een vollere cup die geen beugels in hun bh willen, maar wel steun nodig hebben. Met behulp van innovatieve breitechnologie en op basis van uitgebreid onderzoek naar de behoeften van vrouwen ontwikkelden Van Haaster en Roeleveld hun eerste model, de Cleo47 - waarbij de 47 staat voor het riante aantal proefmodellen dat het duo maakte om het perfecte resultaat te bereiken. Vorige week deelden Van Haaster en Roeleveld het hele verhaal van Soft Revolt met FashionUnited, lees het hier .

De bh komt in één stuk uit de breimachine. Door vorm, garen en stekenspanning nauwkeurig uit te kienen wordt aan het breisel stevigheid verleend. Een gebreide bh is niet alleen efficiënt qua materiaalgebruik, maar scheelt ook veel CO2-uitstoot. In tegenstelling tot reguliere bh’s, waarvoor soms meer dan veertig losse onderdelen van overal ter wereld worden ingevlogen, kan de bh van Soft Revolt gemakkelijk lokaal worden samengesteld en geproduceerd.

In onderstaande video leggen de oprichters uit hoe de bh tot stand kwam, en is ook een glimp op te vangen van de geavanceerde breimachine die voor het maken van de bh gebruikt wordt. Bekijk de video hieronder:

">

Beeld: Soft Revolt via YouTube