Video: Tien finalisten van de International Woolmark Prize 2020 in gesprek

De tien finalisten A-Cold-Wall (UK), Blindness (Korea), Bode (VS), Botter (Nederland), Feng Chen Wang (UK/China), GmbH (Duitsland), Ludovic de Saint Sernin (Frankrijk), Matthew Adams Dolan (VS), Namacheko (België) en Richard Malone (UK/Ierland) kregen elk 70.000 Australische dollar om te investeren in de ontwikkeling van een traceerbare capsulecollectie van zes looks in merinowol. In deze 5-minuten durende video spreken zij onder meer over traceerbaarheid, circulariteit en wol.

Richard Malone won de achtste editie van International Woolmark Prize ( lees hier meer .)

De 5-minuten durende video is in het Engels.