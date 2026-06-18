Afgedekt logo meteen herkenbaar: Levi's batwing-logo bij het WK 2026

Bij wedstrijden van het FIFA Wereldkampioenschap 2026 in Levi's Stadium in Santa Clara werd de naam van het denimmerk tijdelijk afgedekt, conform het clean-stadiumbeleid van het internationale voetbalorgaan. Wat overbleef was uitsluitend het batwing-logo. Fans herkenden het merk onmiddellijk, aldus Levi's.

Het clean-stadiumbeleid van FIFA schrijft voor dat niet-sponsorgerelateerde branding in wedstrijdstadions wordt verwijderd of afgeschermd. Voor Levi's Stadium, vernoemd naar het San Francisco-gebaseerde denimmerk, betekende dit dat de merknaam voorafgaand aan de wedstrijden uit het zicht verdween. Het kenmerkende batwing-silhouet bleef echter zichtbaar.

Levi's beschouwt dit als bewijs van de internationale herkenbaarheid van het logo. Zonder naamsvermelding herkenden aanwezige fans het merk direct, zo stelt het bedrijf in een persbericht.

Een logo met meer dan vijf decennia geschiedenis

Het logo werd in 1967 geïntroduceerd. Het ontwerp is gebaseerd op de arcuate-stiksels op de achterzakken van Levi's jeans, een kenmerkend detail dat al dateert uit 1873. In de decennia na de introductie is het batwing-logo uitgegroeid tot een internationaal herkenningsteken voor het merk, dat Levi's positioneert als symbool van denim en zelfexpressie.

Het moment in Levi's Stadium illustreert hoe visuele merkidentiteit los kan staan van directe naamsvermelding. Voor Levi's bevestigt het de kracht van het batwing als zelfstandig herkenningsteken, ook in een internationale sportcontext.