Amsterdam The Style Outlets slaat handen ineen met Stichting Samen is niet alleen

Met een speciale Pay It Forward actie vraagt Amsterdam The Style Outlets aandacht voor de 30.000 kinderen die momenteel in Amsterdam opgroeien in armoede. Deelnemers aan de actie helpen deze kinderen aan betere leefomstandigheden en gelijke kansen en daarmee aan een warmere toekomst.

Te veel kinderen groeien op in huishoudens die door tekort aan geld niet de basisvoorzieningen voor hun kinderen kunnen aanschaffen. Denk hierbij aan bedden, kasten, bureaus maar ook fietsen, laptops en bijles. Stichting Samen is niet alleen (SINA) gaat op bezoek bij deze huishoudens en kijkt waar ze zelf bij kunnen helpen en/of kunnen doorverwijzen naar andere hulp.

De SINA-lift

Om aandacht te vragen voor de situatie van deze kinderen bouwde Amsterdam The Style Outlets een lift om tot een kamer van een gezin dat leeft in armoede. “Op deze manier wordt pijnlijk zichtbaar onder welke omstandigheden sommige kinderen opgroeien”, zegt Pascal Brouwer, centermanager van Amsterdam The Style Outlets. “En dit is geen ver-van-mijn-bedshow, dit is praktisch bij ons om de hoek, in Amsterdam. Hulp is hard nodig en natuurlijk dragen wij daar graag een steentje aan bij.”

Jurre van de Kamp van Stichting Samen is niet alleen: "Deze actie van Amsterdam The Style Outlets benadrukt niet alleen de realiteit van armoede om de hoek, maar biedt ook concrete hulp aan mensen die het hard nodig hebben. Elke donatie gaat dan ook voor 100% naar de Amsterdammer en draagt bij aan kansengelijkheid. Wij zijn ontzettend dankbaar voor de steun vanuit dit initiatief, dat samen met ons werkt aan een toekomst waarin niemand zich alleen hoeft te voelen."

Speciale grijpmachine

In heel het outletcentrum vinden bezoekers QR-codes waarmee ze snel en eenvoudig een donatie kunnen doen. Elke bijdrage, groot of klein, maakt een verschil!

Als dank voor de donatie krijg je vervolgens een muntje dat je kunt gebruiken voor de speciale grijpmachine. Grijp net zolang tot je een kerstbal te pakken hebt en hang deze in de kerstboom op het plein als symbool van jouw bijdrage of neem hem mee naar huis als herinnering aan dit mooie initiatief.